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Yola koyduğu iki dubadan 412 TL ceza aldı
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Yola koyduğu iki dubadan 412 TL ceza aldı

Antalya'da dükkanının önüne duba koyan berbere 412 TL ceza kesildi. Cezayı erken ödeyen berber Fatih Sancar, 'İki duba koyduk diye ceza yedim' dedi.

Antalya'da dükkanının önüne duba koyan berbere 412 TL ceza kesildi. Cezayı erken ödeyen berber Fatih Sancar, "İki duba koyduk diye ceza yedim" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 54'üncü sokakta devriye gezen Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yola koyulan dubaları görünce berber dükkanına giderek kimin olduklarını sordu. Dubaların kendisine ait olduğunu belirten Fatih Sancar'a polis memurları 412 TL cezai işlem uyguladı.

"Cezayı haksız buluyorum"

23 yıldır berberlik yaptığını dile getiren 35 yaşındaki Fatih Sancar "Talihsiz bir olay yaşadım. Geçen Perşembe günü yola duba koyduğum gerekçesiyle 412 lira ceza yedim. Ben bu cezayı haksız buluyorum. Herkes arabasını ters yönde park ederken tek yönlü yolda, park etmenin yasak olduğu yerde sadece gelip bana ceza 412 lira ceza kesildi. Zaten ben 600 TL kira ödüyorum, 412 lira da ceza kesilince ağır oldu. Yetkililerin bu durumla ilgilenmesini istiyorum" dedi.

"İki duba koyduk diye ceza yedim"

Cezanın kesilmesine gerekçe olarak yola duba koyulması olduğunu ifade eden Sancar, "Bana 'park yasak, yolu işgal ediyorsun' dediler. Ben de rica ettim ve durumu izah ettim. 'Dükkanım altta olduğu için, buraya araba park ediliyor diye dubaları koydum' dedim. Ondan sonra 'biz bu cezayı uygulamak zorundayız' dediler. Ben de 'araba park etmişler ters yöne, yanlış park yeri var, araçlar park edilmiş' dedim. İki duba koyduk diye ceza yedim" diye konuştu.

"Park etmek yasak tabelası olmasına rağmen bana ceza kestiler"

Dükkanın bulunduğu yerde araç park etmenin yasak olmasına rağmen yola duba koyduğu için ceza yediğini belirten Fatih Sancar, "Araç park etmenin yasak olmasına rağmen dubadan benim ceza yemem zoruma gitti. Burada yol boyunca park etmek yasak tabelası olmasına rağmen kimse buna aldırış etmiyor. Cezayı mecbur kaldığım için ödedim. Cezayı erken ödediğim için sağ olsunlar 412 TL'den 312 TL'ye düştü. Cezayı yazdığı esnada polis memuru bana 15 gün içerisinde yatırırsanız indirim olduğunu söyledi. Ben de erken ödedim" dedi.
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