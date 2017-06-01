Yola döşenen patlayıcı infilak etti: 15 ölü

Suriye'nin Dera şehrinin Kafr Shams bölgesinde yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 15 kişi öldü.

Suriye'nin Dera şehrinin Kafr Shams bölgesinde yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 15 kişi öldü.

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Dera şehrinin Kafr Shams bölgesinde yola döşenen patlayıcı infilak etti. Olayda 15 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı açıklandı. 15 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından, Esad rejimi topçu silahlarıyla saldırdı.

Diğer patlama ise sabah saatlerinde meydana gelmiş, patlama da ise 3 kişi hayatını kaybetmişti.

