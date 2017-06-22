Yol kesen PKK'lılar araç yaktı

Tunceli-Erzincan karayolunda teröristler bir tırı ateşe verdi. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Tunceli-Erzincan karayolunda teröristler bir tırı ateşe verdi. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Olay, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkeze 15 kilometre mesafede bulunan Uzuntarla Köyü yakınlarından yol kesen terör örgütü PKK'lı bir grup, kömür yüklü tırı durdurup sürücüsünü indirdikten sonra aracı ateşe verdi. Tırı yakan teröristler kaçarken güvenlik güçleri bölgede hava destekli operasyon başlattı.

Yakılan araç nedeniyle yolun trafiğe kapalı olduğu öğrenildi.

(Ercan Topaç /İHA)