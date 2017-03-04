Yol kenarında sahte para dolu çanta bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otoyol kenarında, içinde sahte 57 bin 700 TL para olan çanta bulundu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otoyol kenarında, içinde sahte 57 bin 700 TL para olan çanta bulundu.

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu kenarında temizlik yapan görevliler, yol kenarına atılmış bir çanta buldu. Çantayı bulan otoyol görevlileri, içinde 200, 100 ve 50 TL'lik banknot demetlerinin bulunduğu çantayı otoyol yetkililerine teslim etti. görevliler, çantayı polise teslim etti. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çanta içindeki paraların sahte olduğunu belirledi. Toplam 57 bin 700 TL'lik sahte banknotların kim ya da kimler tarafından otoyol kenarına atıldığı araştırılıyor.

(Musa Öztürk/İHA)