10.11.2017 15:03 Yol kenarında bekleyenlerin üzerine ateş açıldı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da yol kenarında bekleyen kişilerin üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda vücuduna tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. Şanlıurfa'da yol kenarında bekleyen kişilerin üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda vücuduna tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi Akçakale yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, yol kenarında bekleyen 4 kişiye başka kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 1 yaralı ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, ateş açıp kaçan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Şinasi İnan/İHA)

