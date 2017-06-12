Yol çöktü: Devasa çukur araç ve ağaçları yuttu

Çin'in Nantong şehrinde yol çöktü, ortaya devasa bir çukur çıktı.

Çin'in Nantong şehrinde yol çöktü, ortaya devasa bir çukur çıktı.

Güvenlik güçleri bölgede hemen önlem aldı ve kimseyi alana yanaştırmadı. Patlayan su borusunun yumuşattığı zemin ise çökmeye devam etti. Dev çukur önce bir otomobili, ardından da bir ağacı yuttu. Olayda tek teselli, can kaybı yaşanmaması oldu.

