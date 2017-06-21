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Yol çalışmasında 2 tarihi mezar bulundu
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Yol çalışmasında 2 tarihi mezar bulundu

Samsun'da yapılan yol kazı çalışması sırasında iki tarihi mezar bulundu.

Samsun'da yapılan yol kazı çalışması sırasında iki tarihi mezar bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında 2 tarihi mezara rastlandı. Dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle kazı çalışmalarının yapıldığı bölgede bir göçük meydana geldi. İşçiler göçüğü kaldırdığı esnada ise kiremitten yapılmış mezar taşları ve kafatasıyla karşılaştı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler kazı alanında inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından Samsun Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi. Olay yerine gelen müze görevlileri mezarları çıkarabilmek için saatlerce çaba sarf etti. Yaklaşık 1,5 metre derinlikteki mezar taşları tek tek yerinden söküldükten sonra altından çıkan kemikler, ekiplerce toplanıp torbalara konuldu. Ekiplerce yapılan değerlendirmeler sonucunda, mezarlıkların kıble hesabı yapılarak gömüldüğü gözlemledi. Mezarların Müslüman mezarlığı olma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor.

"2 BİN YILLIK OLDUĞU SÖYLENDİ"
Konu hakkında açıklama yapan Ataköy Mahalle Muhtarı İsmail Üstün, "Dün akşam aşırı yağışlardan dolayı yol çalışması yapılan bu alanda bir göçük oluştu. Göçüğün altında biz kafatası olduğunu belirledik ve üzerini kapattık. Daha sonra jandarmaya haber verdik. Bu sabah saatlerinde ekipler gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından mezarların 2 bin yıl öncesine dayandığı söylendi. Bu mezarlıkların bir Müslüman mezarlığı olabileceği yönünde de bazı delillere ulaşıldı. Bizim bu mahalle önceden köydü. Bu köy 500-600 yıllık bir köy. Dedemlerin anlatmasına göre bu köyde eski tarihlerde Rumlar yaşamış" dedi.
Müze yetkililerinin yapacağı incelemelerin ardından mezarların tarihi durumu netleşecek.
(Şahin Binici /İHA)

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