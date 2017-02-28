Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile 5 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı giriş belgeleri yayımlandı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile 5 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı giriş belgeleri yayımlandı.

Yükseköğretim tarihinde alana özgü dil yeterliliğini belirlemeye yönelik ilk sınav olan YÖKDİL'e müracaatlar 10 Şubat 2017 Cuma akşamı sona erdi. YÖK koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile 5 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavın giriş belgeleri ise yayımlandı. Sınav giriş belgelerine https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden edinilebilecek.

Öte yandan YÖK'ün koordinesinde gerçekleşecek ilk YÖKDİL sınavına toplam 92 bin 904 kişi başvuru yaptı. En çok başvuru 37 bin 946 kişi ile Sosyal Bilimler alanında oldu. Sosyal Bilimleri alanını, 28 bin 794 bin kişiyle Fen Bilimleri ve 26 bin 164 bin kişiyle Sağlık Bilimleri takip etti.

(Pelin Üzek / İHA)