02.01.2017 12:43 YÖK'ün 'Sağlık Söyleşileri' başlıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ilk kez geçen yıl üniversitelerde düzenlediği 'YÖK Kültür-Sanat Söyleşileri'ne ek olarak 'YÖK Sağlık Söyleşileri'ni de gerçekleştirme kararı aldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ilk kez geçen yıl üniversitelerde düzenlediği "YÖK Kültür-Sanat Söyleşileri"ne ek olarak "YÖK Sağlık Söyleşileri"ni de gerçekleştirme kararı aldı.



YÖK yetkilerinden alınan bilgiye göre, ilki ocak ayında gerçekleştirilecek olan "YÖK Sağlık Söyleşileri" kapsamında her ay farklı bölgelerdeki bir üniversitede tıp dünyasını ve toplumu ilgilendiren güncel sağlık konularında söyleşiler düzenlenecek. Söyleşiler, üniversitenin tüm öğrenci ve akademisyenlerine açık olarak gerçekleştirilecek. Söyleşinin bitiminde tüm katılımcılar (öğrenci ve akademisyenler) YÖK Başkanı M.A. Yekta Saraç'a duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortamda buluşup, soru sorabilecek.



Yükseköğretim Kurulu, "YÖK Sağlık Söyleşileri" ile sağlık alanındaki güncel konuları, gelişmeleri, ayrıca ülkemiz, bölgemiz ve dünyayı ilgilendiren sağlık konularında üniversite gençliği ve akademisyenlerle paylaşımda bulunmayı amaçlıyor.

