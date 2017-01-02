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YÖK'ten öğrenim ücretlerine ilişkin açıklama
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YÖK'ten öğrenim ücretlerine ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 667 sayılı Kanun Hükmünde Karaname uyarınca ÖSYM tarafından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretlerine ilişkin açıklama yaptı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 667 sayılı Kanun Hükmünde Karaname uyarınca ÖSYM tarafından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretlerine ilişkin açıklama yaptı.
YÖK'ten yapılan açıklamada, 23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 667 Karar Sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2 nci maddesinin 1' inci fıkrasına istinaden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin 2016-2017 eğitim öğretim döneminde ödeyecekleri ücretlerin belirlenmesi ve ödenmesine ilişkin süreçler hakkında bilgili verildi.
Buna göre, 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleşen yüksek lisans (tezli/tezsiz) ve doktora öğrencileri, kayıtlı oldukları eğitim öğretim yılında üniversiteye kabul edildiklerine dair kanıtlayıcı belgeleri varsa (üniversitenin kabul mektubu veya kişinin ad ve soyadının belirtildiği mütevelli heyet kararı veya e-posta bildirimi vb.) yerleştirildikleri üniversiteye ibraz edecekler. Bu belgelerde lisansüstü eğitim ücretinin belirlenmesine ilişkin bilginin yer almış olması üniversiteler tarafından aranacak. Bu kapsamda tez çalışması dahil belirlenmiş öğrenim ücretlerine yada AKTS kredisi/ders başına hesaplanan öğrenim ücretlerine, Ağustos 2016 dönemi TÜFE artış oranının (yüzde 8,05) uygulanması sonucu bulunan öğrenim ücreti öğrenciler tarafından ödenecek. Derslerini tamamlamış ve tez aşamasında olan lisansüstü öğrenciler yıllık öğrenim ücretlerinin yarısını ödeyecek. Kapatılan üniversitelere kayıt oldukları eğitim öğretim yılında üniversiteye kabul edildiklerine dair, ücretlendirmeye ilişkin kanıtlayıcı belgeleri (üniversitenin kabul mektubu veya kişinin ad ve soyadının belirtildiği mütevelli heyet kararı veya e-posta bildirimi vb.) ibraz edemeyen lisansüstü öğrenciler, EK 2'de yer alan tabloda gösterilen öğrenim ücretlerini (tez aşamasında olanlar belirtilen ücretlerin yarısını) ödeyecek.

KAPATILAN OKULLAR
667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleşen yabancı uyruklu ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencileri, kayıtlı oldukları eğitim öğretim yılında üniversiteye kabul edildiklerine dair kanıtlayıcı belgeleri (üniversitenin kabul mektubu veya kişinin ad ve soyadının belirtildiği mütevelli heyet kararı veya e-posta bildirimi vb.) yerleştirildikleri üniversiteye ibraz edecek. Bu belgelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim ücretinin belirlenmesine ilişkin bilginin yer almış olması üniversiteler tarafından aranacak. Söz konusu belgelerde öğrenim ücretinin döviz cinsinden belirlenmiş olması halinde bu öğrenciler yerleştirildikleri üniversiteye ödeme yaptıkları tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Alış Kurunu dikkate alarak Türk Lirası cinsinden hesaplanan öğrenim ücretlerini ödeyecek. Bu ücretlere TÜİK tarafından yayınlanan Ağustos 2016 dönemi TÜFE artış oranı uygulanmayacak. Kapatılan üniversitelere kayıt oldukları eğitim öğretim yılında üniversiteye kabul edildiklerine dair, ücretlendirmeye ilişkin kanıtlayıcı belgeleri (üniversitenin kabul mektubu veya kişinin ad ve soyadının belirtildiği mütevelli heyet kararı veya e-posta bildirimi) ibraz edemeyen yabancı uyruklu ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler EK 1 ve EK 2'de yer alan tablolarda gösterilen öğrenim ücretlerini (tez aşamasında olan lisansüstü öğrenciler belirtilen ücretlerin yarısını) ödeyecek.
667 KHK uyarınca kayıt yaptıran öğrencilerin 2016-2017 eğitim öğretim yılı ücretlerinin yer aldığı EK 1 ve lisansüstü öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretlerinin yer aldığı EK 2 tablosuna YÖK'ün web sayfasında yayımlanan duyurular kısmından ulaşılabilecek.
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