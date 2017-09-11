11.09.2017 11:54 YÖK'ten engelli öğrencilere müjde

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), engelli öğrencilerin 'özel yetenek sınavı başvuruları' ile sınırlı olmak üzere, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuru için gerekli olan YGS puanının sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süreyle geçerli olmasına karar verildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), engelli öğrencilerin 'özel yetenek sınavı başvuruları' ile sınırlı olmak üzere, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuru için gerekli olan YGS puanının sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süreyle geçerli olmasına karar verildi.

YÖK'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2013'te bazı engelli öğrenci grupları için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli ile 'yaygın gelişimsel bozukluklar', otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) özel yetenek sınavı ile üniversitelere başvurabilmelerinde gerekli YGS puanını 100'e düşürerek, engelli öğrencilerin üniversitelere yerleşmelerinde kolaylık sağlandığı belirtildi. 30 Mart 2017'de özel yetenek sınavına başvurabilecek engelli öğrenci gruplarına zihinsel engelli öğrencilerin de eklendiği, ayrıca 2017 yılından itibaren engelli adayların kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilmesine başlandığı hatırlatıldı. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara öğrenci seçilmesi ve yerleştirme işlemlerinde engelli öğrencilerin YGS puanının özel yetenek sınavlarında puan hesaplamasına katılmadığı, sadece sınava başvurabilmek için YGS 100 puanının bir baraj olduğu dikkate alınarak 24 Ağustos 2017'de alınan Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile engelli öğrencilerin durumlarını ilgili yılda ÖSYS başvurularında ÖSYM'ye başvuruda 'engelli sağlık kurulu raporu' ile belgelemeleri ve özel yetenek sınavı başvurularında ilgili yıla ilişkin engelli sağlık kurulu raporunu başvuru yapacakları yükseköğretim kurumuna sunmaları kaydıyla YGS puanının sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süreyle geçerli olmasının uygun görüldüğü belirtildi.

2017 yılında YGS'den 100 puan ve üzeri alan ancak bu sene özel yetenek sınavı ile herhangi bir programa yerleşemeyen engelli öğrenciler, 2018 yılında YGS sınavına girmeksizin yetenek sınavına başvurabilecek. Yeni YÖK olarak engelli öğrencilere engelsiz eğitimin önünü açmaya çalıştıklarını belirten YÖK yetkilileri, mevzuat altyapısının olmasına rağmen engelsiz erişim konusunda halen uygulamada çok büyük sıkıntıların yaşandığını, üniversitelerin hem yapılarını hem programlarını engelli öğrencilerin eğitimini sağlamak üzere şekillendirmelerini özendirmeye çalıştıklarını belirtti. YÖK olarak kendilerini engelli öğrencilerin velisi olarak kabul ettiklerini ifade eden yetkililer, iyileştirme çalışmalarının devam edeceğini kaydettiler.



