YÖK'ten denklik başvurularına ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 'Tüm Yurt Dışı Denklik Başvurularındaki Diploma Teyidi İşlemleri', 'Yurt Dışı Denklik Başvurularındaki Lisans Tamamlama İşlemleri' ve 'Ülkelerinde Savaş, İlhak ve İşgal Koşulları Bulunan Diploma Denkliği Başvurunda Bulunan/Bulunacaklar Adaylar'a ilişkin açıklamada bulundu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı "Tüm Yurt Dışı Denklik Başvurularındaki Diploma Teyidi İşlemleri", "Yurt Dışı Denklik Başvurularındaki Lisans Tamamlama İşlemleri" ve "Ülkelerinde Savaş, İlhak ve İşgal Koşulları Bulunan Diploma Denkliği Başvurunda Bulunan/Bulunacaklar Adaylar"a ilişkin açıklamada bulundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ülkelerinde savaş, ilhak ve işgal koşulları olan denklik başvurusunda bulunan öğrencilerle ilgili yaptığı düzenlemede diploma, öğrenim ya da not durum belgelerini temin edemeyenlerin kimlik, geçici koruma kimlik belgeleri, ikamet izinleri ile eğitim bilgilerini içeren 'Beyan Formu'nu doldurarak şahsen ya da yasal vekili aracılığı ile kurula başvurmalarına karar verdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ayrıca denklik işlemlerinde yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla adayların diploma teyit yazılarını ilgili ülkelerdeki dış temsilciliklerden adayların kendilerinin temin etmesine karar verdi. Süreci hızlandırmak için adayların dış temsilciliklerden alacakları imzalı, onaylı ve 'mümkünse doğrulama kodlu' diploma teyit yazılarını denklik başvurusu yaparken YÖK'e mühürlü kapalı zarf içinde teslim etmesi isteniyor. Yeni uygulama 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

