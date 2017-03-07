YÖK'ten 'Bylock'çu akademisyen' açıklaması

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), haberlerde iddia edildiği üzere Bylock kullanıcısı 910 akademisyene ilişkin herhangi bir kurum tarafından Yükseköğretim Kuruluna iletilen bir bilgi, belge veya liste bulunmadığını bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), haberlerde iddia edildiği üzere Bylock kullanıcısı 910 akademisyene ilişkin herhangi bir kurum tarafından Yükseköğretim Kuruluna iletilen bir bilgi, belge veya liste bulunmadığını bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "İki gündür bazı medya organlarında 910 Bylock kullanıcısı akademisyen listesinin YÖK'e iletildiği haberleri yer almaktadır. Haberlerde iddia edildiği üzere Bylock kullanıcısı 910 akademisyene ilişkin herhangi bir kurum tarafından Yükseköğretim Kuruluna iletilen bir bilgi, belge veya liste bulunmamaktadır. Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerimiz, başta FETÖ/PDY terör şebekesi olmak üzere her türlü bölücü ve yıkıcı terör örgütlerinin yükseköğretim kurumlarında yapılanmasına karşı, dün olduğu gibi bugün de mücadele etmeyi sürdürmektedir" denildi.

(Pelin Üzek / İHA)