YÖK Başkanı Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Başkanını kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
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