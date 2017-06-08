YÖK Başkanı Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Başkanını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Başkanını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

