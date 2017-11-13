13.11.2017 11:20 Yok artık dedirten görüntü !

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hızla giden otomobilin kapısını açarak dışarı sarkan, bir yandan da ayaklarıyla otomobili kullanan gencin görüntüsü bu kadarına da pes dedirtti. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hızla giden otomobilin kapısını açarak dışarı sarkan, bir yandan da ayaklarıyla otomobili kullanan gencin görüntüsü bu kadarına da pes dedirtti.

Kullandığı otomobilde bir anda kapıyı açarak dışarı sarkan, ardından da ayaklarıyla otomobilin direksiyonunu kontrol eden şoförün bu anlarını yanında oturan arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bir süre ayaklarıyla otomobil kullanan şoför, arkadaşının "in artık yeter" uyarısıyla otomobile geri bindi. Tüm bu anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

(Resul Özdil /İHA)

