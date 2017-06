Yoğun sis zincirleme kazaya yol açtı

Sakarya D-100 karayolunda sabaha karşı sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç araç birbirine girdi.

Kaza, Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 karayolu Kargalı Hanbaba Mahallesi 2. OSB ışıkları kavşağında sabaha karşı 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü D100 karayolunda Sakarya'dan Düzce istikametine seyir halinde olan Aykut D. idaresindeki 41 YE 763 plakalı tır, aynı istikamette gitmekte olan ve 2. OSB kavşağında kırmızı ışıkta duran Ergün E. idaresindeki 34 HJ 3456 plakalı hafif ticari araç ile Hasan C. idaresindeki 81 FB 516 plakalı tıra çarptı. Kazanın şiddeti ile hafif ticari araç karşı şeride savrularak durabildi. 41 YE 763 plakalı hurda yüklü tır ise çarpmanın etkisi ile devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazaya karışan sürücülere ilk müdahale ambulans içerisinde yapıldı. Üç aracın sürücüleri de kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, her üç araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Burak Can Tokyürek/İHA)