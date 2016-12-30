30.12.2016 13:35 Yoğun sis Gaziantep'te etkisini sürdürüyor

Gaziantep'te bir kaç gündür görülen sis bugün de etkisini sürdürmeye devam etti. Gaziantep'te bir kaç gündür görülen sis bugün de etkisini sürdürmeye devam etti.



Sabah saatlerinde başlayan sis etkisini iyice artırdı. Yoğun sis nedeniyle, kara ulaşımında sürücüler yer yer zor anlar yaşadı. Trafikte araçlar sis lambalarını açarak seyretti. Yoğun sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 10 metrenin altına kadar düştü. Sis nedeniyle zorlandığını belirten vatandaşlar, "Gaziantep'te son yıllarda böyle sis görmedik. Evden çarşıya varana kadar hayli zorlandık. Mecbur olmadıkça dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz. İşimizi İnternet üzerinden halletmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



Görüş mesafesi zaman zaman 10 metrenin altına düşüyor.

