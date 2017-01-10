Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Yoğun kar yağışı, sebze meyve halini de etkiledi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Yoğun kar yağışı, sebze meyve halini de etkiledi

İstanbul'da oldukça etkili olan kar yağışı sebze meyve halini de etkiledi. Birçok pazarcı, pazara çıkamayınca sebze ve meyveler, hal esnafının elinde kaldı. Pazarcıların pazara çıkamaması ise fırsatçılara yaradı.

İstanbul'da oldukça etkili olan kar yağışı sebze meyve halini de etkiledi. Birçok pazarcı, pazara çıkamayınca sebze ve meyveler, hal esnafının elinde kaldı. Pazarcıların pazara çıkamaması ise fırsatçılara yaradı.

İstanbul'da oldukça etkili olan dört günlük kar yağışı, hayatı birçok yönden olumsuz şekilde etkiledi. Yoğun kar yağışından en çok etkilenenlerden biri de pazarcılar oldu. İstanbul'da birçok ilçede özellikle ara sokakların kapanması ve araçların çıkamaması nedeniyle pazarcılar pazara çıkamadı, birçok ürün ise hal esnafının elinde kaldı.

Halde bütün dükkanların tıka basa mal dolu olduğunu belirten İstanbul Bayrampaşa Sebze Meyve Hali ve Bostan Komisyoncuları Dernek Başkan Yardımcısı Muhittin Baran, "Alıcılar hale giremediğinden dolayı elimizdeki ürünleri pazarlayamıyoruz. Mevsimsel olarak 4-5 gündür yoğun bir kar temposu yaşandığını biliyoruz. Üretim bölgelerinde, üretim örtü altı ve seralarda ciddi anlamda, kızarmada veya domatesin kızarmasında, ürünlerin yetişmesinde sıkıntılar oldu. Ancak İstanbul Bayrampaşa Hali'nde İstanbul'a 3 gün yetecek kadar meyve sebze var. Yeşillik diye adlandırdığımız ve tencere ürünlerinde hale yüzde 40'lık bir giriş söz konusu oldu. Önceki günlere göre yüzde 60'lık bir azalma var. Fiyat artışı olmasına rağmen bu ürünlerde talep çok fazla diyebiliriz. Ancak en büyük sıkıntı Pazarcı esnafının ve marketçilerin hale gelememesidir" diye konuştu.

Yaş meyve sebzenin arz talep ürünü olduğunu da sözlerine ekleyen Baran, "Talep olmadan arz olursa fiyatlar düşer. Şuanda da tüketicinin talebi var ama alıcılar toptan pazarlardan veya hallerden ürün alıp pazarlama noktasında handikap yaşadığı için buradaki fırsatçılarda çok fahiş fiyatlarla tüketiciye ürün pazarlıyorlar. Geçen haftadan 3 liraya alınan ürünü bugün 8 liraya nihai tüketiciye pazarlamaya çalışıyorlar. Burada tamamen bir fırsatçılık söz konusu" dedi.

Pazarcı esnafı hale gelmediği için malların halcilerin elinde kaldığını belirten esnaf Murat Açar, "Herhangi bir satış işlemi olmuyor. Satış işlemi olmayınca da otomatik olarak burada düşüşler oluyor. Şuanda dehşet bir şekilde mal ağırlığı var ve fiyatlarda da geri çekilme var. Kardan dolayı 50'şer kuruş gerilemeler oldu. Buda kardan dolayı kimsenin dışarı çıkıp alışveriş yapmamasından kaynaklanıyor. Normalde bu şartlarda mal olmaması gerekiyor. Fiyatlar gerilemeye başladı ancak bir hafta sonra fiyatların tam tersine yükselme ihtimali var" dedi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kış aylarının olmazsa olmazları
Donmak üzere olan köpek hayata döndürüldü
Şampiyon güreşçiler olimpiyattan sonra ilk defa mindere çıkıyor
Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel çalışmalar hakkında bilgiler verdi
Tam buğday ekmeği ilk tercihiniz olsun
Bolu'da PKK operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
Türk tipi başkanlık! Neler değişiyor işte pakettekiler
Türk tipi başkanlık! Neler değişiyor işte pakettekiler
İstanbul ve Ankara'da 10 Ocak Salı günü (yarın) okullar tatil mi?
İstanbul ve Ankara'da 10 Ocak Salı günü (yarın) okullar tatil mi?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kış aylarının olmazsa olmazları
Kış aylarının olmazsa olmazları
Donmak üzere olan köpek hayata döndürüldü
Donmak üzere olan köpek hayata döndürüldü
Şampiyon güreşçiler olimpiyattan sonra ilk defa mindere çıkıyor
Şampiyon güreşçiler olimpiyattan sonra ilk defa mindere çıkıyor
Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel çalışmalar hakkında bilgiler verdi
Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel çalışmalar hakkında bilgiler verdi
Tam buğday ekmeği ilk tercihiniz olsun
Tam buğday ekmeği ilk tercihiniz olsun
Bolu'da PKK operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Bolu'da PKK operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Milaslı miniklerden büyük başarı
Milaslı miniklerden büyük başarı
Hakkari İl Yatırım Komitesi toplantısı
Hakkari İl Yatırım Komitesi toplantısı
Engelli vatandaşlar soğuk geçirmez branda ile korunacak
Engelli vatandaşlar soğuk geçirmez branda ile korunacak
Mahallede snowboard keyfi
Mahallede snowboard keyfi
Miyom tedavisinde 'UFE' yöntemi
Miyom tedavisinde 'UFE' yöntemi
Turgut: 'Silifke'nin zenginliklerini tanıtmak istiyoruz'
Turgut: 'Silifke'nin zenginliklerini tanıtmak istiyoruz'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English