27.12.2016 14:26 Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalı eğitimi tamamlandı

Niğde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açılan Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalı eğitimi başarıyla tamamlandı. Niğde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açılan Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalı eğitimi başarıyla tamamlandı.



Kursa il dışından Yozgat , Karaman, Kayseri ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bor Devlet Hastanesi yoğun bakım personelleriyle birlikte toplam 10 kursiyer eğitime katıldı.



Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin eğitim salonunda başlayan kurs 120 saat teorik, 120 saat 3.basamak yoğun bakımda uygulamalı olarak toplam 240 saat sürdü.



İlk olan sertifikalı Yoğun Bakım Hemşireliği eğitiminin başarıyla sonuçlandığını söyleyen Niğde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Fatih Balcı, 'Sertifikalı eğitimler, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun belirlediği kriterleri sağlayan hastanelere onay vererek yaptırılan eğitimlerdir. İlimizde ilk olan Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalı eğitim programı il dışından 4, birliğimize bağlı hastanelerimizden 6 kursiyer olmak üzere toplam 10 kursiyer tamamlamıştır. Teorik ve uygulamalı olan eğitim programı kursiyerlerin mesleki olarak geliştirmesi adına çok önemli eğitimlerdir. Bu eğitim sonrasında 10 personel sertifikalandırıldı. İkincisini Şubat ayı içerisinde açılması planlanıyor. Yeni sertifikalı eğitim programlarını açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu eğitimlerle birlikte çalışanlarımızın daha bilgili ve daha kaliteli hizmetler sunacağı kanaatindeyiz. Bu tip sertifikalı eğitimler çalışanlarımız için branşlaşmak adına önemli eğitimlerdir. Mesleki olarak daha donanımlı olmayı sağlıyor. Hastanelerimizde böyle eğitimli personellerimizin artmasıyla birlikte kaliteli hizmet verme yolunda daha da yol katetmiş olacağız." dedi.



Birincisi tamamlanan Yoğun bakım sertifikalı eğitim programının başarıyla tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Genel Sekreter Uzm. Dr. Fatih Balcı,Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Başhekimi Uzm. Dr. Necati Sarı, Başhekim Yardımcısı Dr. Yavuz Yavaşoğlu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Neslihan Ecer kursiyerlere sertifikalarını takdim ederek başarılar diledi.

