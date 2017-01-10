10.01.2017 18:58 Yine yan yana: PKK'lının evinde Gülen kitapları

Muğla'nın Datça ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda sosyal medyada terör örgütü PKK'yı öven 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir şüphelinin evinde FETÖ liderine ait kitaplar ile PKK'ya ait dökümanlar yan yana bulundu. Muğla'nın Datça ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda sosyal medyada terör örgütü PKK'yı öven 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir şüphelinin evinde FETÖ liderine ait kitaplar ile PKK'ya ait dökümanlar yan yana bulundu.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Datça'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK ve liderini övücü nitelikte paylaşımlar yaptıkları belirlenen Ş.Ç. (28), Y.A. (37), Ö.A. (32), A.A. (32) ile A.Ç. (17) isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan Ş.Ç'nin evinde yapılan aramada terör örgütü PKK'ya ait belge ve dökümanların yanı sıra FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları ve dökümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

(Mehmet Ölmez/İHA)

