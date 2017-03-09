Yine patenli çocuklar yine ölümüne yolculuk

İstanbul Beşiktaş'ta otobüsün arkasın takılan patenli çocuklar, adeta kazaya davetiye çıkardı.
İstanbul Beşiktaş'ta otobüsün arkasın takılan patenli çocuklar, adeta kazaya davetiye çıkardı. Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde trafiğin en yoğun olduğu saatlerde otobüsün arkasına takılarak paten kayan iki çocuk, adeta ölüme meydan okudu. Hareket halinde bulunan otobüse tutunarak dakikalarca kayan çocuklar, yanlarından geçen sürücülerin ikazlarına da aldırış etmedi. İçlerinde birinin, muhabirin sorusuna verdiği cevapsa ibretlikti: -"Yaptıklarının tehlikeli değil mi? - Eğlenceli, anca ölürüz"
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