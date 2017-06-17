Yine Manisa, askerler hastanelik oldu

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında besin zehirlenmesi şüphesiyle yaklaşık 50 askerin hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında besin zehirlenmesi şüphesiyle yaklaşık 50 askerin hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine yaklaşık 50 asker revire başvurdu. Askerler gıda zehirlenmesi şüphesiyle Manisa Merkez Efendi ve Manisa Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

(Sadık Cangel - Adem Şahin/İHA)