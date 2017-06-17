Yine Manisa: 80 asker hastaneye kaldırıldı

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yemek sonrası rahatsızlanan yaklaşık 80 asker, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yemek sonrası rahatsızlanan yaklaşık 80 asker, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan yaklaşık 80 asker, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tugay Komutanlığı içinde de çadırlar kurulduğu ve çok sayıda askere müdahale edildiği öğrenilirken, sayının artmasından endişe ediliyor. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in de askerlerin kaldırıldığı hastaneye giderek bilgi aldığı öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde de yine aynı birlikte 69 asker karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış ve bugün öğle saatlerinde bütün askerler taburcu edilmişti.

