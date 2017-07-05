Yine hafriyat kamyonu: İki otomobile çarptıktan sonra eve daldı

Karaman'da kontrolden çıkan bir hafriyat kamyonu park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra eve daldı.

Karaman'da kontrolden çıkan bir hafriyat kamyonu park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra eve daldı.

Kaza, Karaman-Ereğli karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Karadayı yönetimindeki 70 BF 736 plakalı hafriyat kamyonu seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki iki otomobile ardından da yol kenarındaki evin duvarına çarptı. Kazada evin bir odasının duvarı yıkılırken, o sırada içeride ve yol kenarında kimsenin bulunmaması kazanın boyutlarının büyümesini önledi. Kaza sonrası hafriyat kamyonu ile otomobiller olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mehmet Dağlı/İHA)