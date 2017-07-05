Yine hafriyat kamyonu: İki otomobile çarptıktan sonra eve daldı
Karaman'da kontrolden çıkan bir hafriyat kamyonu park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra eve daldı.
Karaman'da kontrolden çıkan bir hafriyat kamyonu park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra eve daldı. Kaza, Karaman-Ereğli karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Karadayı yönetimindeki 70 BF 736 plakalı hafriyat kamyonu seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki iki otomobile ardından da yol kenarındaki evin duvarına çarptı. Kazada evin bir odasının duvarı yıkılırken, o sırada içeride ve yol kenarında kimsenin bulunmaması kazanın boyutlarının büyümesini önledi. Kaza sonrası hafriyat kamyonu ile otomobiller olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Mehmet Dağlı/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.