Yine drift yine kaza !

Suudi Arabistan'da drift macerası, az daha faciayla bitiyordu.

Suudi Arabistan'da drift macerası, az daha faciayla bitiyordu.

Kamyonetiyle şov yapmak isteyen adam, açılan kapıdan bir anda aşağı düştü. Araç harekete devam ederken, sürücüyse altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Ardından da ayağa kalktı ve yeniden bindiği kamyoneti durdurdu.

