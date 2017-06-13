Yine drift yine kaza !

Suudi Arabistan'da drift macerası, az daha faciayla bitiyordu.
Suudi Arabistan'da drift macerası, az daha faciayla bitiyordu. Kamyonetiyle şov yapmak isteyen adam, açılan kapıdan bir anda aşağı düştü. Araç harekete devam ederken, sürücüyse altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Ardından da ayağa kalktı ve yeniden bindiği kamyoneti durdurdu.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.