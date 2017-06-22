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Yine deprem! Ege beşik gibi sallanıyor...
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Yine deprem! Ege beşik gibi sallanıyor...

Sabah saatlerinde 5 şiddetinde depremle sallanan Ege Bölgesi yine bir depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi, saat 11.56’da merkez üssü Manisa olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.

EGE'de korkutan depremler meydana gelmeye devam ediyor. Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem ile sallandı. 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 11.56'da merkez üssü Manisa'nın Şehzadeler ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,95 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

SABAH SAATLERİNDE İZMİR'DE DEPREM

Öte yandan İzmir'de de sabah saatlerinde deprem meydana geldi.

İzmir Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Saroğlu,Saroğlu, sabaha karşı İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yaşanan depreme ilişkin açıklama yaptı.

"İlk belirlemelerimize göre herhangi bir can veya mal kaybı yok." diyen Saroğlu, görevlendirdikleri AFAD ekibinin İzmir'den Karaburun'a doğru yola çıktığını ifade etti.

AFAD tarafından saat 05.48'de Karaburun açıklarında 9,88 kilometre derinlikte meydana geldiği duyurulan deprem, İzmir kent merkezi ve çevresinde hissedilmişti.

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