Yine aynı görüntüler

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Yozgat'ta Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) ilk oturumuna geç kaldığı için alınmayan 4 aday gözyaşlarına boğuldu.

Yozgat'ta Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) ilk oturumuna geç kaldığı için alınmayan 4 aday gözyaşlarına boğuldu.
Yozgat'ta 3 bin 170 öğrencinin katıldığı LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı, saat 10.00'da başladı. ÖSYM'nin 09.45 kuralı nedeniyle sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlandı ve binaların kapıları kapatıldı. Kural nedeniyle Yozgat'ta sınav salonuna giremeyen 4 öğrenci gözyaşlarına boğuldu. Sınava giremeyen öğrencileri aileleri ve vatandaşlar sakinleştirdi.
Sorgun ilçesinden gelen ve geç kaldığı için sınava alınmayan bir öğrenci sinir krizi geçirdi. Babasına sarılarak ağlayan adayı yine babası teselli etti. Kimliğini unuttuğu için sınava giremeyen Sinan Eğilmez, "Öğrencinin yanında olmuyorlar. Sınava 5-10 dakika geç kaldım, kimliğimi unuttum geri getirdim ama sınava almadılar. O kadar da hazırlanmıştım" diyerek gözyaşı döktü.
Akdağmadeni ilçesinden gelen ve aracı bozulduğu için sınava yetişemeyen Ali İşçi ise, "Akdağmadeni'nden 1 saatlik yoldan geliyorum. Aracım arıza yaptı, sınavı kaçırdım" diyerek üzüntüsünü belirtti.
Bir kız öğrenci ise yanlış sınav belgesi getirdiği için sınava giremedi ve gözyaşlarına boğuldu. Öğrenciyi vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise ricada bulunarak görevlilerden sınav giriş belgesini çıkarmalarını istedi ama görevliler kabul etmedi.
(Bahadır Muhlis Gökgül / İHA)

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