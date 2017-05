Bodrum'un ünlü gece klubünde sahne alan Yılmaz Morgül pop şarkıcılara meydan okudu.

Gümbet barlar sokağında bulunan Sebastian Do isimli eğlence kulübünde sahne alan Yılmaz Morgün hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Tarzının dışına çıkarak pop şarkılarla kulüptekileri eğlendiren Morgül kahkahası ve esprileriyle de herkesi gülme krizine soktu. Bir an olsun yerinde durmayarak dans eden Morgül yaz boyunca sebastian do kulüpte sahne alacağı öğrenildi. Morgül'ün taktığı ilginç gözlük dikkatlerden kaçmadı. Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Morgül Bodrum gecelerini çok sevdiğini söyleyerek "Sebastian söyle bana Bodrum'un bir numarası kim tabi ki sensin. Artık Bodrum'da yaz geceleri Sebastian'dan sorulur. Türkiye'nin en ünlü starları en ünlü DJ'leri yaz boyunca burada olacak biz de yaz boyunca burada insanlarımızı eğlendireceğiz onlara şovlarımızla, sesimizle, sahnemizle harika geceler yaşatacağız" ifadelerini kullandı.



SURVİVOR İZLEMİYORUM

Gazetecilerin survivor favoriniz kim sorusu üzerine Morgül "Hiç günüm yok survivor takip edecek. Çünkü 228 tane sağlık sosyal vakıf ve değneğinde çalışıyorum. Haftanın 4 günü Türkiye'nin ve dünyanın her noktasında yardım konserleri veriyorum. O yüzden televizyon izleyecek vaktim yok ama bütün bilgileri ailemden alıyorum" şeklinde konuştu.



YENİ PROGRAM YOLDA

Özel bir kanalda yeni bir program hazırlığı içinde olduğunu da sözlerine ekleyen Morgül "Eylül sezonunda 3 tane format var benim için yapılan TV8'de. Ya onlardan biriyle olacağım ya da daha önceki yıllarda yapmış olduğum 'Yılmaz Morgül Show' belki yayına girecek. Bütün starları ağırlayacağım, tamamen müzik üzerine kurulu bir program da var" dedi.



MORGÜL ROTASINI POP'A ÇEVİRDİ

Yeni bir single çalışması olduğunu ve yönünü pop şarkılarına çevirdiğini söyleyen Morgül "Yeni Albüm değil de single çalışmam var. 2 şarkılık single çalışmam geliyor. Bayramın birinci yada ikinci haftasına yetiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin en büyük iki efsanesinin iki efsane şarkısını okudum. Cover çalışması bunlar. Tamamen clup, remix çalışması yaptım. Yani Yılmaz Morgül rotasını pop'a doğru çevirdi herkese hodri meydan diyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



HANDE SEBASTİAN'I BIRAKTI

Sebastian do isimli kulübün işletmecisi olan Ali Zambak, Hande Yener ile artık çalışmadıklarını açıklayarak "Geçen yaz sezonunu Hande hanım ile beraber geçirdik. Artık bizle bir alakası kalmadı. Daha önce de kendisi şahsından dolayı bizimle beraberdi. Kulüpte herhangi bir hakkı da yoktu zaten. Sebastian'ın isim hakkı da bize aittir. Bunu şu anda Kuşadası, İstanbul Nişantaşı, Edirne olarak devam ettiriyoruz. Franchising vermeye de devam edeceğiz. Artık kendi işletmemiz, ekip arkadaşlarımız ile beraber Türkiye'nin birçok ilinde Sebastian ismini duyurarak eğlence sektörüne hizmetlerimiz devam edecektir." dedi.

(Eren Ayhan / İHA)