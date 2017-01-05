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Yılmaz: 'Hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz'
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Yılmaz: 'Hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 'Hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz. Salıpazarı'nda yaptığımız hizmet binası vatandaşımızın işlemlerini kolaylaştıracak' dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz. Salıpazarı'nda yaptığımız hizmet binası vatandaşımızın işlemlerini kolaylaştıracak" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin Salıpazarı'nda yaptığı hizmet binası yakın zamanda tamamlanıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'un her ilçesinde yatırımların hızla devam ettiğini vurguladı.

Salıpazarı ilçesinde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Hizmeti vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. Salıpazarı'nda inşa ettiğimiz hizmet binamız artık açılış için gün sayıyor. Hizmet binamızda, SASKİ, İtfaiye, Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü gibi birimlerimiz yer alacak. Vatandaşlarımız bu birimlerle ilgili konularda buradan kısa sürede bilgi alabilecek işlemlerini halledebilecek. Kısa zamanda tüm ilçelerde önemli yatırımlar yaptık. Salıpazarı'nda da önemli yol çalışmalara imza attık. Köprüler yaptık. Birçok mahallemizi beton yollarla buluşturduk. Ancak bazı mahallelerimizde hala yol problemi var. Sıra onlara geldi. Sorumluluk alanımız dahilindeki yolları yapmaya havaların el verdiği sürece devam edeceğiz. Kısa sürede Salıpazarı'nda da yol sorunu kalmayacak" diye konuştu.

Başkan Yılmaz'a Salıpazarı ilçesinde yaptığı incelemelerde Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Çam ve meclis üyeleri eşlik etti.
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