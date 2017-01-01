01.01.2017 15:24 Yılın son cinayeti, yeni yılın ilk cinayeti Adana'da

2016 yılının son cinayeti ile 2017 yılının ilk cinayeti Adana'da işlendi. 2016 yılının son cinayeti ile 2017 yılının ilk cinayeti Adana'da işlendi.



Edinilen bilgiye göre, 2016 yılının son cinayeti Yüreğir ilçesinin Camili Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Demirkapı (51) ile pide ekmek fırını işleten kardeşi Şığletif Demirkapı (49) arasında tartışma çıktı. Şığletif Demirkapı, kucağında ekmekle eve giderken gördüğü ağabeyine, "Benden neden almıyorsun" diye bağırdı. Daha sonra iki kardeş arasında kavga çıktı. Tartışma sonrasında ayrılan kardeşlerden Mahmut Demirkapı, aradan bir süre geçince evden aldığı pompalı tüfekle geri dönüp fırında ekmek pişirmek için hazırlık yapan kardeşini vurarak öldürdü. Zanlı daha sonra kaçtı. Polis zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.



2017 yılının ilk cinayeti de Adana'da işlendi. Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde gece saat 01.30'da Korkut Özgün (36) isimli bir kişi lüks otomobilinde öldürülmüş halde bulundu. Polis olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Polis bu esrarengiz cinayeti çözmeye çalışıyor.

