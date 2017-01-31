Yılın ilk MGK toplantısı başladı

2017 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.
2017 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. 2017 yılının ilk MGK'sında yurt içindeki terör örgütleri ile mücadele başta olmak üzere Suriye ve Irak'ta yürütülen operasyonlar ile gelişmeler masaya yatırılacak. FETÖ, PKK ve diğer örgütlerle mücadelede gelinen son nokta görüşülecek. Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ve Irak ile ilişkilerin de görüşüleceği toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın bir sunum yapması bekleniyor. Yeni yılın ilk MGK'sında masaya yatırılacak başlıklardan bir diğerinin ise Trump yönetimindeki Amerika ile ilişkiler olması bekleniyor. Ayrıca yurt dışında bulunan FETÖ mensubu teröristlerin iadesi için yapılan çalışmalarda gelinen son durum da görüşülecek.
ERDOĞAN YILDIRIM'I KABUL ETTİ Öte yandan, MGK toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabul sonrası Erdoğan ve Yıldırım MGK'ya katıldı. (Derya Yetim / İHA)
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