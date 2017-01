03.01.2017 10:22 Yılın ilk meclisi yeni binada

Bayraklı Belediyesi, yeni yılın ilk meclis toplantısını Altınyol Caddesi üzerinde inşaatı tamamlanan yeni hizmet binasının meclis salonunda gerçekleştirdi. Bayraklı Belediyesi, yeni yılın ilk meclis toplantısını Altınyol Caddesi üzerinde inşaatı tamamlanan yeni hizmet binasının meclis salonunda gerçekleştirdi.



4 katı yer altında, 9 katı yer üstünde olan Bayraklı Belediyesi yeni hizmet binası, yılın ilk meclis toplantısına ev sahipliği yaptı. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın başkanlığında gerçekleştirilen ocak ayı meclis toplantısına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, meclis salonun girişinde duvara asılan dev ekrandan meclis toplantısını izledi. Salonun, farklı noktalarına asılan Atatürk fotoğrafları da ilgiyle incelendi. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Bu binayı İzmir'in en güzel noktası olarak değerlendiriyorum. Bayraklı 5-10 yıl sonra müthiş bir kent olacak. Binamız da bu müthiş kentin tam ortasında olacak. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Birkaç ay içerisinde yeni binamızda hizmet vermeye başlayacağız" dedi.



"Birlik beraberlik içerisinde olalım"



Meclis toplantısı öncesi Başkan Karabağ, tüm meclis üyeleriyle birlikte üzerinde kurdele olan pastayı kesti. Meclis toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Başkan Karabağ, yeni yıla moralle girmek istediklerini belirterek, "Meclis toplantımızı burada yaparak ülkemizin düşmanlarına mesaj vermek istedik. Ülke olarak birçok kötü olayı atlattık. Bunun üstesinden geleceğiz. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Bizler belediye başkanı, meclis üyesi, milletvekili, başbakan, cumhurbaşkanı oluruz. Bu görevler gelip geçici. Kalıcı olan ülkemizdir. Çocuklarımıza güzel bir ülke bırakalım" diye konuştu.



"Altınyol trafiği yer altına alınmalı"



"İyi şeylerde birlikte hareket edelim. Eleştiriye her zaman açığız" diyen Başkan Karabağ, "Meclisimizde uygar bir 3 yıl geçirdik. Önümüzde bir değişiklik olmazsa 2 yılımız daha var. Sağlık ve huzur içerisinde, hep birlikte Bayraklı'ya hizmet ederiz. Bu binayı İzmir'in en güzel noktası olarak değerlendiriyorum. Bayraklı 5-10 yıl sonra müthiş bir kent olacak. Binamız da bu müthiş kentin tam ortasında olacak. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Zemin bizi çok uğraştırdı. Yerin 4 kat altına indik. Zemini bu şekilde yapabilmek, Altınyol trafiğini yer altına almayı gerektirecek teknolojilerin olduğunu gösteriyor. Bu binanın yapımı esnasında çok iyi, kaliteli ve dünya çapında izolasyon malzemeleriyle tanıştık. İzmir Büyükşehir Belediyesi sahil düzenlemesi yapıyor. Bittikten sonra 700-800 metrekarelik trafik yer altına alındığında orta ve uzun vadede metro istasyonunun kalkmasıyla emsalsiz bir sahil bandına sahip bir kent merkezi olacak" ifadelerini kullandı.



"Kentin merkezi Bayraklı"



Başkan Karabağ, resmi tesislerin yavaş yavaş Bayraklı'ya taşınmaya başladığını hatırlattı. Defterdarlık inşaatının ilçe sınırları içerisinde devam ettiğini belirten Karabağ, şöyle konuştu: "Emniyet müdürümüzü ziyarete gittiğimizde, 'Bize Bayraklı'da arsa bulun, binamızı oraya yapılım' dedi. Bir yer bulduk. Dilerim İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi de kentin merkezine gelir. Bayraklı kentin merkezinde ulaşım aksının olduğu bir nokta. Kaymakamlık binasıyla ilgili plan revizyonuna olumlu görüş bildirdik, şuanda askıda. Resmi tesislerin birçoğu aynı aksta olduğunda önemli bir sorun da çözülmüş olacak. Bunda sonraki süreçte her şey gönlümüzce olsun. Her şeyimiz Türkiye, insanlık ve dünyamız için olsun. Çocuklarımız ölmesin, bombalar patlamasın." CHP ve AK Parti grup sözcüleri de yeni hizmet binasının Bayraklı'ya ve İzmir'e çok yakıştığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Meclis salonun özellikleri



Modern bir görünüme sahip olan meclis salonu, 220 metrekare büyüklüğünde. İçerisinde meclis üyelerinin oturması için 40, seyirciler için 57 koltuk bulunuyor. Bekleme salonunun büyüklüğü ise 133 metrekare. Aynı katta ayrıca meclisteki siyasi partiler için grup odaları bulunuyor. Meclis salonunda ise, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" yazısı dikkat çekiyor.