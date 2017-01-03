03.01.2017 14:58 Yılın ilk koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleşti

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş başkanlığında düzenlenen 2017 yılının ilk Yönetim Koordinasyon Toplantısı'nda gündemi, kış tedbirleri ve Düzce'de devam eden projelerin çalışmaları oldu. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş başkanlığında düzenlenen 2017 yılının ilk Yönetim Koordinasyon Toplantısı'nda gündemi, kış tedbirleri ve Düzce'de devam eden projelerin çalışmaları oldu.



Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş başkanlığında haftalık değerlendirmelerin yapıldığı Yönetim Koordinasyon Toplantısı başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda halihazırda devam eden projelerin durumu görüşüldü. Kış tedbirleri planlaması ile alakalı birim müdürlerinin çalışmaları değerlendirildi.

