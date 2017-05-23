TBB Risk Merkezi verilerine göre, yılın ilk dört ayında 307 bin adet senet protesto edildi.

TBB Risk Merkezi verilerine göre, yılın ilk dört ayında 307 bin adet senet protesto edildi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yılın ilk dört ayında 307 bin adet senet protesto edildi. Protesto edilen senetlerin parasal tutarı 4,1 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 0,3 oranında azalırken, senet tutarı ise yüzde 22 oranında arttı. Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu. Tutar olarak, protesto edilen senetlerin yüzde 31,3'ünü İstanbul,yüzde 8,2'sini Ankara oluştururken, bunu yüzde 5,8'lik oranlar ile İzmir, Kocaeli (İzmit)ve Antalya izledi. Protesto edilen senetlerin tutar olarak en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Kilis oldu.

