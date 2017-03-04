Yılın ilk çağla hasadı Silifke'de yapıldı

Ege ve Akdeniz Bölgesinde bahar meyvelerinin ilki olan çağla, tezgahlarda yerini almaya başladı. Havaların ısınmasıyla baharı erken yaşayan Mersin'in Silifke ilçesinde yılın ilk çağla hasadı yapıldı.

Ege ve Akdeniz Bölgesinde bahar meyvelerinin ilki olan çağla, tezgahlarda yerini almaya başladı. Havaların ısınmasıyla baharı erken yaşayan Mersin'in Silifke ilçesinde yılın ilk çağla hasadı yapıldı.

Tamamen organik olarak özellikle sahil kesimlerinde ticari amaçlı yetiştirilen badem çağlasının kilosu tezgahlarda 50 TL'den alıcı buluyor. Önceki yıllara göre satışı 25 gün erken başlayan çağla, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Başkanı üretici Zafer Can, çağlayı vatandaşların kilo yerine tadımlık olarak gram ile satın aldıklarını kaydetti.

"Türkiye'de ilk çağla hasadına başladık" diyen Can, "Tamamen doğal şartlarda üretiliyor. İlaç yok, gübre yok. Tamamen doğal ve organik yetiştiriyoruz. Bir kaç yıl öncesine kadar 3 bin ağacımız vardı. Bugün 150 bin ağacımız var. Önümüzdeki yıllarda 500 bine ulaşmak istiyoruz. Köyümüzün geçim kaynağıdır. Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği olarak bir projemiz var. Yayla kesimlerinde binlerce dönüm boş arazi var. Buralara badem ağacı ekmek istiyoruz. Türkiye badem ihtiyacının yüzde 66'sını dışarıdan karşılıyor. Meksika'dan bile badem geliyor. Projemiz hayata geçerse hem döviz kaybını önleyeceğiz. Hem de istihdam yaratacağız. Şu an 50 ila 80 ton arasında bir üretimimiz var. Kilosu 50 TL'den satıyoruz" dedi.

Çağlanın yeni çıktığı için fiyatının biraz yüksek olduğunu açıklayan Zafer Can, "Vatandaş çağlaya rağbet ediyor. Bu satışlarımız adına sevindirici. Sezonun ilk turfanda meyve olması nedeniyle fiyat biraz yüksek olunca, çağla sevenler de kilo ile değil, 100 gram olarak alabiliyorlar. Önümüzdeki günlerde çağlanın hasadının artmasıyla birlikte fiyatların da aşağıya düşmesini tahmin ediyoruz" dedi.

Sezonun ilk meyvesi olması nedeniyle çağlanın büyük rağbet gördüğünü belirten Can, "Bir haftadır satışına başladığımız çağla geçen yıllara oranla neredeyse bir ay önce çıktı. Bu yıl 20-25 gün önce hasadına başladık" diye konuştu.



"ÇAĞLA FESTİVALİMİZ DOLU DOLU GEÇECEK"

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ise ilçede, Akdere, Işıklı, Yeşilovacık ve Harmanlı Mahallelerinde çağla yetiştirildiğini aktardı.

Yörenin tanıtımını ve kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan bu yıl ikincisini düzenleyecekleri Çağla Festivalini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Bu yıl 12 Mart 2017 tarihinde ikincisini düzenleyecek olduğumuz Çağla Festivalimiz için çok güzel bir program hazırladık. Dolu dolu geçecek olan festivalimizde halk oyunları ekibimiz ve tiyatro ekiplerimiz gösteri sunacaklar. Koromuz güzel şarkılarla gelen misafirlerimize seslenecekler. Ankaralı Ayşe sahne alacaktır. Böyle birlikteliklerimiz sayesinde yöremizi, tarım ürünlerimizi, doğal güzelliklerimizi, kültürümüzü ve sosyal yaşantımızı tüm dünyaya tanıtma imkanı buluyoruz. Bizim olan değerlerimiz nasıl bize sapasağlam geldiyse, bize düşen de bu değerlerimize sahip çıkıp, eksiltmeden, bilakis üzerine daha fazlasını koyarak geleceğe aktarmaktır. İlçemizin de sosyal ve kültürel bakımdan gelişmesi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükselmesi, kısacası'merkez ve kırsalıyla daha yaşanılabilir bir Silifke'nin gerçekleşmesi hep hayalimiz, önceliğimiz ve hedefimiz olmuştur. Çağla Festivali ve Kültür Şenliklerimize tüm halkımız davetlidir" dedi.

(Murat Şengi/İHA)