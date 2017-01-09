09.01.2017 11:41 'Yılın en iyi oyunları' için oylama başladı

'Yılın En İyi Oyunları'nın bu sene Gamecell sponsorluğunda gerçekleşeceği açıklandı. Sosyal medya üzerinden yapılan oylamayla yüzlerce oyun arasından 21 kategoride en iyi oyunlar seçilecek. 'Yılın En İyi Oyunları'nın bu sene Gamecell sponsorluğunda gerçekleşeceği açıklandı. Sosyal medya üzerinden yapılan oylamayla yüzlerce oyun arasından 21 kategoride en iyi oyunlar seçilecek.



Turkcell'den yapılan açıklamaya göre Gamecell Yılın En İyi Oyunları'nda, FPS'den multiplayer'e, RPG'den yarışa toplam 21 kategoride Overwatch, Uncharted 4 ve Doom gibi yüzlerce oyun arasından en iyiler belirlenecek. Oyunseverler, anket sorularının yer aldığı oylamaya katılarak 2016 yılının en iyi oyunlarını seçecek.



Açıklamada "Gamecell Yılın En İyi Oyunları'nın seçileceği ankette yer alan '3 aylığına Gamecell'in yönetimi sende olsa, Gamecell için ne yapardın?' sorusuna verilecek en yaratıcı cevabın sahibi, Gamecell ve Merlin'in Kazanı'nın oluşturduğu jüri tarafından belirlenecek olup PlayStation 4 Pro, AOC D2769V led monitör ve Turkcell T70 akıllı telefon kazanma şansı yakalayacak. Oylamanın merlininkazani.com internet sitesi üzerinden başladığını ve 23 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecek. Oylamanın sonuçları 24 Ocak 2017 tarihinde oylamanın yapıldığı internet sitesinden açıklanacak" dendi.

