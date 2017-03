Emre Kaya, 2016'nın 'Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı' seçildi. Ünlü popçu, ödülünü down sendromlu çocuklarla birlikte aldı.

Türk Pop müziğinin en sevilen isimlerinden olan Emre Kaya, düzenlenen Gold Awards Türkiye 2016 Yılının 'En'lerinde 'Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı' seçildi. Kaya ödülünü down sendromlu çocuklarla birlikte aldı. Kaya, 2009 yılında 'Yılın En İyi Bestecisi', Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden Altın Kelebek'te 'En İyi Çıkış Yapan Sanatçı', 2015'te 'Yılın En İyi Bestecisi' ve 'Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı' ödüllerinin de sahibi olmuştu. Emre Kaya, 2016'nın 'En'leri arasındaki yerini korudu. Emre Kaya, ikinci kez 2016'nın 'En İyi Erkek Pop Sanatçısı' ödülünü aldığı gecede, duygu dolu anlar yaşadı. Törende 'Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı'nda ünlü şarkıcının anonsunun ardından salonda bulunan down sendromlu çocuklar da birden sahneye fırlayarak, ünlü popçuya sarılmak istediler. Bu sırada güvenlik görevlileri müdahalede bulununca ünlü popçu , "Onlar benim canlarım" diyerek, izin verilmesini istedi.



YAPBOZ'U OKUDU

Birkaç hafta önce piyasaya çıkan son teklisi 'Aşk diye soludum' adlı şarkısına klip çekimini sürdüren ünlü popçu, sahnede, geçen yıl kendisine 'Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı' ödülünü getiren 'Yapboz' adlı şarkısını okudu. Şarkısını down sendromlu çocuklarla seslendiren Emre Kaya, ödülünü aldıktan sonra yine alkışlarla sahneden indi.



"ÖDÜLÜN GERÇEK SAHİBİ SEVENLERİM"

Murat Han'ın 'Yılın En İyi Erkek Sinema Sanatçısı', Uğur Kurul'un 'Yılın En İyi Erkek Televizyon Oyuncusu', Oğuzhan Toracı'nın 'Yılın En İyi Magazin Gazetecisi' ve Serdar Erener'in 'Yılın En İyi Reklamcısı' gibi kendi alanında 'En'lerin ödüllerini aldığı geceye adeta damgasını vuran Kaya, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu ödülün gerçek sahibi sevenlerimdir. Ödülü onlar adına aldım. Her zaman yanımda olan, alkışlarını esirgemeyen, bana her zaman güç ve motivasyon kaynağı olan tüm sevenlerime kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum" dedi.



HİT ŞARKILARIN BESTECİSİ

Murat Dalkılıç'ın 'Kader ve Çatlat', Bengü'nün 'Elveda', Zeynep Dizdar'ın 'Sana Güvenmiyorum', Yıldız Tilbe'nin 'Git', Niran Ünsal'ın 'Zavallısın' gibi popüler yorumcuların seslendirdiği zirvedeki şarkıların mimarı olan Emre Kaya, 'Hit makinesi' unvanına 'Ödül makinesi' unvanını da dahil ettiği gecede ödül alan tüm 'En'leri kutladığını bildirdi.



YARIŞMANIN JÜRİSİ 'HALK'

Türkiye'de bugüne kadar düzenlenen tüm yarışmalardan tamamen farklı içerik ve etkinliklerle dolu olan yarışmanın büyük jürisi halk oldu. Yılın 'En'lerinin elektronik ortamda yapılan oylama ile belirlendiği yarışmada, kazanan şehirde yıl boyu sempozyum, festival, konser, forum, toplantı gibi pek çok alanda farkındalık oluşturacak organizasyonların yapılacağı bildirildi.