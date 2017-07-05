Yıldız golcü imzayı attı

Kayserispor, dünyaca ünlü Ganalı futbolcu Asamoah Gyan'ı transfer etti.
Kayserispor, dünyaca ünlü Ganalı futbolcu Asamoah Gyan'ı transfer etti. Kayserispor'un yaklaşık iki aydır transfer görüşmelerinde bulunduğu Ganalı oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Gyan, saat 22.40'ta Kayseri'de olacak. 31 yaşındaki Ganalı golcü oyuncu, Al-Ahli Dubai Club'nün futbolcusu olmasına rağmen geçtiğimiz sezon Çin takımı Shanghai SİPG'de kiralık olarak forma giydi.
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