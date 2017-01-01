01.01.2017 19:11 Yıldız Dağı'nda kayak yarışmaları nefes kesti

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde düzenlenen 'Valilik kupası kayak yarışmaları' renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmalarda dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından madalya verildi. Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde düzenlenen 'Valilik kupası kayak yarışmaları' renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmalarda dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından madalya verildi.



Sivas merkeze 58 kilometre mesafede bulunan 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde Valilik Kupası Kayak Yarışmaları'nın bu yıl ikincisi düzenlendi. 8 branşta gerçekleştirilen 110 sporcunun katıldığı yarışmalar renkli görüntülere sahne olurken, yarışmacılar kayaklı koşu, Alp ve Kuzey Disiplini ile snowboard kategorilerinde yarıştı. Yarışlarda dereceye giren sporculara Sivas Valisi Davut Gül ve programa katılan diğer il protokol üyeleri tarafından madalya verildi.



Vali Davut Gül basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ben kazananları tebrik ediyorum. Katılanlara da teşekkür ediyorum. Sporcuların önemli bir kısmı geçen sene bizim açtığımız kurslarda bu işe başlayan sporcularımızdır. İnşallah bu sene de öğrencilerimizin içerisinde 2 bin 58 kişiye kayak eğitimi aldırarak isteyen ve yetenekli olanları bu tür müsabakalar katılmalarını arzuluyoruz. Bu yarışmalar ve eğitimler devam ettikçe bu tesis burada bu hizmeti verdiği müddetçe Sivas'ta bir kayak altyapısı oluşacak. Belki 5-10 sene sonra Sivaslı sporcularımız uluslararası olimpiyatlara, yarışmalara gidecek altın madalyalar alacaklar" dedi.



Öte yandan hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlarda kayak yapmak için tesislere akın etti. Sivas'tan ve çevre illerden buraya gelenler, bölgede yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Tesislerden kızak kiralayarak burada saatlerce kayan vatandaşlar doyasıya eğlendi.

