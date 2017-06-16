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Yıldırım: Yürüyeceksen darbelere karşı yürüyeceksin
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Yıldırım: Yürüyeceksen darbelere karşı yürüyeceksin

Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu. Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'yle ilgili, 'Yürüyeceksen darbelere karşı yürüyeceksin. Adalet sokakta bulunmaz. Adaletin olacağı yer mahkemelerdir' dedi.

Yıldırım, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yapılan açılış törenine katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "İhtiyacımız olan birlik, beraberlik ve kardeşliktir" dedi.

Başbakan Yıldırım CHP'nin, İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne "Yürüyeceksen darbelere karşı yürüyeceksin. Adalet sokakta aranmaz" sözleriyle tepki gösterdi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Şimdi artık birlik olma, beraber olma, birlikte Türkiye olma zamanıdır.

Diyarbakır'ın ihtiyaçlarını biliyoruz. Diyarbakır'ın birinci derdi, terörden şehri temizlemek, terörü buradan kökünü kazımak. Şimdi terörün Diyarbakır'dan kökü kazındı mı? Artık terör örgütü esnafımıza, vatandaşımıza tehdit ederek haraç alarak zulüm yapabiliyor mu? Yapamıyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür, Diyarbakır'ın yanındadır. Onlara asla bu topraklarda bir daha nefes aldırmayacağız.

Diyarbakır ihanete geçit vermez, Türkiye'nin birliğine beraberliğine her zaman sahip çıkmıştır, her zaman sahip çıkmaya devam edecek.

Siz değil misiniz, 15 Temmuz'da Cumhrubaşkanımızın meydanlara inin dediğinde bayrağı elinize alarak bu meydanları siz doldurmadınız mı? Alçak darbecilere hak ettikleri cevabı siz vermediniz mi? Allah sizlerden razı olsun. O gün meydanlara inmeyenler, şimdi tutmuşlar Ankara'dan İstanbul'a yürüyorlar. Yürüyeceksen, darbecilere karşı yürüyeceksin. Adalet sokakta aranmaz.

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