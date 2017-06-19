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Yıldırım, Yunanistan'da: AB, Türkiye ile nasıl bir yol yürüyeceğine karar vermeli
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Yıldırım, Yunanistan'da: AB, Türkiye ile nasıl bir yol yürüyeceğine karar vermeli

Yunanistan temaslarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, Yunan mevkidaşı Aleksis Çipras'ın ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile bir araya geldi. Yıldırım 'Avrupa Birliği gelecek vizyonunu ortaya koymalı ve bundan sonra Türkiye ile nasıl bir yol yürüyeceğine karar vermeli' dedi.

Başbakan Yıldırım, Atina temasları kapsamında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Başbakanlık binasında görüşmesinin ardından, aynı bölgede bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyerek geçti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile bir araya gelen Yıldırım, görüşme öncesi yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

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Kısa süre önce Karadeniz Ekonomik İşbirliği Toplantısı'nda Pavlopoulos'la tanışma fırsatı bulduğunu söyleyen Yıldırım, "Yunanistan'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak uzun yıllardan sonra, 65 yıl sonra, Türkiye'ye ziyarette bulunmanız bizi ziyadesiyle memnun etti. Cumhurbaşkanı'mız bu yıl içerisinde mutlaka bir resmi ziyaret gerçekleştirmeyi arzu ediyor" diye konuştu.

​'COĞRAFYA KADER' DERLER, KADERİMİZ DE ORTAK'

Yıldırım, iki ülkenin farklı düşündüğü konuların yanı sıra ortak yapacağı çok iş olduğunu ifade ederek, "Olumlu gündeme yoğunlaşmamız her iki ülkenin halkı için de geleceği için de çok daha faydalı. Karşılıklı saygı çerçevesinde, haklarına karşı gereken hassasiyeti göstererek, konulara diyalog yoluyla mutlaka çözümler üretebiliriz. Coğrafyamız ortak, ortak coğrafyayı kullanıyoruz, dolayısıyla 'Coğrafya kader' derler, kaderimiz de ortak. Bunun bilincinde olarak karşılıklı iyi komşuluk ilişkileri ve hükümranlık haklarına saygı esasında her konuda yapacağımız çok şey olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYE OLMASI AVRUPA'NIN BARIŞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN DE HAYATİ ÖNEMDE'

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımı çalışmalarına Yunanistan'ın olumlu katkı vermesi dolayısıyla Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'a teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ancak son bir sene içinde yaşadıklarımız hatırlanacak olursa bu konuda Avrupa Birliği'nin çok iyi bir sınav vermediği de kolayca anlaşılacaktır. Artık bunlar geride kaldı, biz diyoruz ki Avrupa Birliği gelecek vizyonunu ortaya koymalı ve bundan sonra Türkiye ile nasıl bir yol yürüyeceğine karar vermeli. Türkiye'nin, birliğe üye olması sadece kendi yararına değil bölgenin barışı, güvenliği, Avrupa'nın barışı, güvenliği için de hayati öneme sahip. Çünkü Ortadoğu kaynaklı huzursuzluklar, savaşlardan dolayı ciddi mülteci akını var Batı'ya doğru. Bunu Türkiye durduruyor, aynı zamanda terörle mücadelede de Türkiye çok büyük katkı sağlıyor. Bu yüzden Avrupa Birliği'nin bunu takdir etmesi ve Türkiye ile ilişkilerinde buna göre davranmasını arzu ederiz."

Türkiye ile Yunanistan arasında büyük fırsatlar, potansiyeller, turizm, ekonomi, karşılıklı yatırım alanında yapabilecek önemli projeler, işler olduğunun altını çizen Yıldırım, "Bunları ön plana çıkarıp, bunlar üzerinde yol almamızda fayda var" şeklinde konuştu.

Yıldırım, bu konuları Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüşmesinde detaylı olarak ele aldıklarını ve atılması gereken adımları kararlaştırdıklarını belirtti.

Daha sonra basına kapalı devam eden görüşmede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile diğer yetkililer de hazır bulundu.

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