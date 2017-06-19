Yıldırım Yunan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ile görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ile görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım, çalışma ziyareti düzenlediği Atina'da temaslarına devam ediyor. Başbakan Yıldırım, temasları kapsamında Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen görüşmede iki ülke ilişkileri ele alındı.

Görüşmenin başında kısa bir konuşma gerçekleştiren Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini ifade ederek, Pavlopoulos'un İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle memnuniyet duyulduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi arzu ettiğini dile getiren Yıldırım, farklı düşünülen konuların olduğunu ama aynı zamanda ortak yapılacak işlerin de bulunduğunu söyledi. Başbakan Yıldırım, ortak gündeme yoğunlaşmamasının önemine dikkat çekerek sorunlara diyalog yoluyla çözüm üretilebileceğini dile getirdi. Coğrafyanın ortak olduğunu sözlerine ekleyen Başbakan Yıldırım, coğrafyanın kader demek olduğunu ve iki ülkenin kaderinin ortak olduğunu sözlerine ekledi. Karşılıklı iyi komşuluk ilişkileri kapsamında yapılacak işlerin olduğunu belirten Yıldırım, "AB konusunda, Türkiye'nin AB'ye katılımına Yunanistan katkı verdi. Teşekkür ediyoruz" dedi. Yıldırım iki ülke arasında çeşitli fırsatların olduğunu sözlerine ekledi.

