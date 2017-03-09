Yıldırım ve Medvedev görüştü! O yasak kalktı

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile telefonda görüştü. KKTC'deki Lefkoşa Büyükelçiliği'nde gerçekleşen görüşmede ikili ilişkilerin ileriye taşınmasında mutabakat sağlandı.

Başbakan Yıldırım'ın Rusya Başbakanı Medvedev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Medvedev, bazı tarım ürünlerinin Türkiye'den Rusya'ya ihracatına imkan tanıyan kararnameyi imzaladığını belirtti.

SEKTÖRDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (AKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kavak yaptığı açıklamada anılan yasağın, domates, üzüm, çilek, kabak ve narı kapsadığını söyledi. Kavak, anılan ürünlerin Rusya'ya yapılan yaş sebze meyve içinde yüzde 50'lik bir paya sahip olduğunu belirtti. Kavak, sektör olarak alınan karardan memnun olduklarını aktardı.