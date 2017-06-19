Yıldırım ve Çipras arasında güldüren diyalog

Başbakan Binali Yıldırım, Atina temaslarının ilk durağında Yunanistan Başbakanı Çipras ile bir araya geldi. Yıldırım, Başbakanlık binasında Yunan mevkidaşı tarafından karşılandı. İki lider baş başa görüşme öncesi selamlama konuşması yaptı.

"BİZDE BİR TABİR VARDIR.."

Başbakan Yıldırım, "Biz komşuyuz, bizde bir tabir vardır; komşu komşunun külüne muhtaçtır. Aynı coğrafyayı paylaşıyoruz, bu demektir ki aynı kaderi paylaşıyoruz. Şüphesiz zaman zaman sorunlar olabilir, sorunların çözümü de aklıselimle konuşarak karşılıklı diyalogla halledilebilir" ifadesini kullandı.

"BİRLİKTE YAPACAĞIMIZ ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR.."

Son yıllarda Yunanistan'ın zorlukları olduğunu, Türkiye'nin de güney sınırlarında, Suriye'de, Irak'ta iç savaşın devam ettiğini hatırlatan Yıldırım, "Dolayısıyla zorluklarımız var, bu zorlukları dayanışmayla karşılıklı iyi niyetle anlayışla çözebileceğimize inanıyorum. Birlikte yapacağımız olumlu çalışmalar, fırsatlar, sorunlarımızdan daha fazla. Dolayısıyla fırsatlara daha fazla yoğunlaşmak, sorunları da zamana yayarak iyi komşuluk, adalet içinde, diyalogla çözmek her zaman mümkündür. Bunun gayreti içinde olmamız gerekir" şeklinde konuştu.

"İKİMİZ DE MÜHENDİSİZ"

Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras'ın, "İkimiz de mühendisiz, bu nedenle sorunlara hızlı ve olumlu çözüm bulma imkanımız var diye düşünüyorum" ifadesi üzerine, "Katılıyorum, ben de mühendisim, siz de mühendissiniz, dolayısıyla daha pragmatik, analitik yollarla konuları ele alıp pratik çözümler geliştirebiliriz. Ön yargılar, yanlış algılar bizim, konuların üzerine cesaretle gitmemizi engellememeli. Ümit ediyorum bu ziyaretimizde var olan iyi komşuluk ilişkilerimizi daha da ileri düzeye hem ticari hem de beşeri ilişkiler bakımından geliştirmek için fırsat olur" değerlendirmesinde bulundu.