Yıldırım, Uganda Cumhurbaşkanı Museveni ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, Londra'daki temasları kapsamında Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile bir araya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım, Londra'daki temasları kapsamında Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım Londra'daki temaslarına devam ediyor. Yıldırım, ABD Savunma Bakanı James Mattis ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü. Somali Konferansı'na katılan Yıldırım, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldikten sonra Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile görüştü.
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