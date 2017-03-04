Yıldırım: Terör örgütleri de hayır diyor

Başbakan Binali Yıldırım, 'CHP ve HDP kol kola girmiş hayır diyor. Sadece onlar dese neyse, terör örgütleri de hayır diyor' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "CHP ve HDP kol kola girmiş hayır diyor. Sadece onlar dese neyse, terör örgütleri de hayır diyor" dedi.

Nevşehir Diriliş Meydanı'da düzenlenen mitingde Başbakan Binali Yıldırım, "Yıldırım gibi düştün gönlümüze, her doğan için girdik biz bu işe gel kardeşim sen de katıl bize hep birlikte basalım oyları evet'e" pankartıyla karşılandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Kırşehir'de telefonla görüştükten sonra Nevşehir'deki mitinge katılan Başbakan Binali Yıldırım, "Meydanlar 16 Nisan'ın habercisi, meydanlar rengini şimdiden ortaya koyuyor" dedi.

"CHP ve HDP kol kola girmiş hayır diyor. Sadece onlar dese neyse, terör örgütleri de hayır diyor" diyen Başbakan Yıldırım, "Bunları kollayan ülkeler de hayır diyor. Evet çıkınca bunlar, ana muhalefet partisi ve diğerleri yan gelip yapamayacak daha çok çalışmak zorunda kalacaklar. Bunlar çalışmaya alışkın değil. Bunların işi laf üstüne laf koymak, AK Parti'nin işi taş üstüne taş koymaktır. Evet çıkınca terör örgütleri artık rahat terör örgütü faaliyeti yapamayacaklar.

16 Nisan Türkiye için dönüm noktasıdır. İstikrarın kalıcı olduğu, istikbalin daha da sağlamlaştığı, 15 Temmuz'da verdiğimiz istikbal mücadelesinin daha da sürekli olması içindir. Bu Türkiye meselesi olduğu için MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'de bu kutlu yolda bizimle beraber oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz.

Milliyetçi ülkücü kardeşlerime sesleniyorum, MHP'nin değerli destekçilerine sesleniyorum. Bu mesele memleket meselesidir. Parti meselesi değildir. Türkiye'nin beka meselesidir. Partiniz ne olursa olsun Türkiye'nin geleceği için gün bir olmak, beraber olmak, iri olmak, diri olmak, birlikte Türkiye olmak zamanıdır.

İnşallah Türkiye büyük çoğunlukla bu meseleyi omuzlayacak. Türkiye'de artık zayıf iktidarlar dönemi sona erecektir" diye konuştu.

(Ali Göç - Alparslan Ötüken - Coşkun Sağlamdin - Şerif Taşar / İHA)