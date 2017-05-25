Yıldırım, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Mahmud Hamid ile bir araya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Mahmud Hamid ile bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Mahmud Hamid ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti. (Enise Vural / İHA)
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