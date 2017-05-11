Yıldırım 'Somali' konferansına katıldı

Başbakan Binali Yıldırım Londra'da Somali Konferansı'na katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım Londra'da Somali Konferansı'na katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Londra'da temaslarına başladı. Dün akşam saatlerinde Londra'ya gelen ve burada yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, bugün ABD Savunma Bakanı James Mattis ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü. Başbakan Yıldırım temaslarının ardından Somali Konferansı'na katıldı.

