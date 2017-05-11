Yıldırım 'Somali' konferansına katıldı

Başbakan Binali Yıldırım Londra'da Somali Konferansı'na katıldı.
Başbakan Binali Yıldırım Londra'da Somali Konferansı'na katıldı. Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Londra'da temaslarına başladı. Dün akşam saatlerinde Londra'ya gelen ve burada yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, bugün ABD Savunma Bakanı James Mattis ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü. Başbakan Yıldırım temaslarının ardından Somali Konferansı'na katıldı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.