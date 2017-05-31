Yıldırım, Slovenya Başbakan Yardımcısını kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Slovenya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Karl Victor Erjavec'i kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Slovenya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Karl Victor Erjavec'i kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Slovenya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Karl Victor Erjavec'i Başbakanlık Resmi Konutunda kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.

(Enise Vural/İHA)