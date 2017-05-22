Yıldırım Rus mevkidaşıyla görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitri Medvedev ile bir araya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitri Medvedev ile bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitri Medvedev ile Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezinde bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.