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Yıldırım Rus mevkidaşıyla görüştü
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Yıldırım Rus mevkidaşıyla görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitri Medvedev ile bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitri Medvedev ile bir araya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitri Medvedev ile Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezinde bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

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